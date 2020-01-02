رياضة | مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة في تشكيلة برشلونة أمام إسبانيول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن مفاجأة في تشكيلة برشلونة القادمة أمام إسبانيول في موقعة الديربي المقرر لها يوم السبت المقبل.
ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو، أن فالفيردي مدرب برشلونة قد يمنح ريكي بويج لاعب وسط الفريق الشاب فرصة المشاركة في مباراة إسبانيول المقبلة.
واشارت الصحيفة إلى أن خروج كارليس آلينيا على سبيل الإعارة من برشلونة مع إصابة آرثر ميلو بالإضافة إلى وضع التشيلي أرتورو فيدال قد يتيح المجال لبويج للعب مباراته الأولى مع البارسا هذا الموسم.
وأضافت ’’موندو’’ أن مواجهة إسبانيول القادمة في الدوري الإسباني يُمكن أن تكون الأولى التي يلعبها صاحب الـ 20 عامًا مع برشلونة هذا الموسم.
الجدير بالذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 39 نقطة.