رياضة | خسارة الرجاء وتعادل بيلا والأوليمبي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة الرجاء وتعادل بيلا والأوليمبي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
في مباراة مثيرة تعادل فريق غزل المحلة مع فريق الأوليمبي بهدفين لكل منهما حيث شهد الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.
تقدم غزل المحلة بهدف عبده يحيى، في الدقيقة 16 وتعادل علاء عبد العظيم للاوليمبى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.
وشهد الشوط الثاني، تقدم غزل المحلة بالهدف الثاني عن طريق هشام بلحة في الدقيقة 6 ثم تعادل محمد رمضان لفريق الأوليمبي في الدقيقة 44 .
واحتسب الحكم ركلة جزاء للمحلة، قبل نهاية اللقاء، فشل هشام بلحه في رجمتها لهدف، وقام الحكم بطرد حارس الأوليمبي، لسببة في ركلة الجزاء، لعرقلة مهاجم المحلة.
وحقق فريق المنصورة فوزاً هاماً على مضيفه فريق الرجاء بهدفين مقابل هدف انتهى الشوط الأول بتقدم فريق المنصورة بهدفين نظيفين سجلها محروس بومبو ومحمد جمال الدقى، وسجل الرجاء هدفه الوحيد من ركلة جزاء في الشوط الثاني.
وسقط فريق دكرنس على ملعبه، بالتعادل السلبي، مع فريق بيلا.
ترتيب المجموعة الثالثة
1- فاركو 23 نقطة
2- غزل المحلة 21 نقطة
3- دمنهور 18 نقطة
4- بلدية المحلة 16 نقطة
5- الرجاء 16 نقطة
6- المنصورة 16 نقطة
7- الحمام 15 نقطة
8- دكرنس 15 نقطة
9- أبو قير 13 نقطة
10- الأوليمبي 12 نقطة
11- المالية 5 نقاط
12- بيلا 5 نقاط