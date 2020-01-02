رياضة | خسارة الرجاء وتعادل بيلا والأوليمبي بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خسارة الرجاء وتعادل بيلا والأوليمبي بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتم الخميس، مباريات الجولة الحادي عشر الأخيرة للمجموعة الثالثة مجموعة بحرى بدورى القسم الثاني .

في مباراة مثيرة تعادل فريق غزل المحلة مع فريق الأوليمبي بهدفين لكل منهما حيث شهد الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما.

تقدم غزل المحلة بهدف عبده يحيى، في الدقيقة 16 وتعادل علاء عبد العظيم للاوليمبى في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من ركلة جزاء.

وشهد الشوط الثاني، تقدم غزل المحلة بالهدف الثاني عن طريق هشام بلحة في الدقيقة 6 ثم تعادل محمد رمضان لفريق الأوليمبي في الدقيقة 44 .

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