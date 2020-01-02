رياضة | برشلونة يوافق على رحيل نجم جديد عن الكامب نو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يوافق على رحيل نجم جديد عن الكامب نو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكدت تقارير صحفية إسبانية على أن برشلونة وافق على رحيل لاعب جديد عن صفوف البلوجرانا خلال فترة الانتقالات القادمة.

واشارت التقارير إلى أن برشلونة وافق على رحيل الظهير الأيمن سيميدو في الصيف المقبل بعد خروجه من حسابات فالفيردي مدرب الفريق.

واكدت التقارير على أن مانشستر يونايتد يرغب في التعاقد مع سيميدو، حيث يأتي تحرك الشياطين الحمر بعد عدم الاقتناع بأداء آرون وان بيساكا مع الفريق، حتى الآن.