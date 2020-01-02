رياضة | بيلا المكافح يفرض التعادل على دكرنس بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيلا المكافح يفرض التعادل على دكرنس بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

إنتهت قبل لحظات مباراة دكرنس وبيلا ضمن مباريات الجولة الختامية للدور الأول حيث نجح بيلا فى العودة بنقطة غالية وثمينة من ملعب دكرنس بالتعادل السلبى بدون أهداف فى مباراة لم تحضر فيها الأهداف ولا المتعة الجماهيرية نظرا لسلبية وتحفظ الفريقين فى الأداء.

بدأ دكرنس المباراة بتشكيل مكون من : محمد العربي - عماد حلمي - السيد كناشه - محمد رجب ريعو - عمار محسن - أمير حجازي - حسين الحسيني - محمد منعم - محمد ظريف - محمد السادات - عمر فاروق

بينما بدأ بيلا المباراة بتشكيل مكون من : محمد فوزي - عبدالعزيز محمد - محمود جمال - محمد محمدي - إبراهيم فرنسا - أسامه كاكا - عبدالصمد مانا - سمير معاذ - حسني عزوز - أحمد عبدالستار - أحمد أبو الخير

دكرنس منذ بداية اللقاء وظهر على اللاعبين التوتر والضغط العصبى طمعا فى الفوز بالمباراة والثلاث نقاط من أجل الصعود للمركز الرابع بينما ظهر فريق بيلا العنيد متحفظا وطامعا فى نقطة التعادل.

لم تظهر الخطورة فى الشوط الأول سوى تصويبة أحمد أبوالخير مهاجم بيلا التى علت العارضة وبعض الفرص الغير خطيرة من جانب دكرنس.

الشوط الثانى ظل الحال كما هو عليه إستحواذ دكرنس على الكرة واعتماد بيلا على الهجمات المرتدة التى مرت دون خطورة وإن كانت الفرص الأبرز لدكرنس عن طريق عماد حلمى وهشام محمد برأسيتين مرتا خارج مرمى المتألق محمد فوزى حارس بيلا والذى حافظ ببسالة على نظافة شباكه ليعلن الحكم نهاية المباراة بتعادل مخيب لأصحاب الضيافة دكرنس ونقطة غالية لبيلا صاحب المركز الأخير بالمجموعة.

أدار المباراة تحكيميا كلا من إسلام أبوشنب "ساحة" , محمد عبداللاه "مساعد أول" , كريم يونس "مساعد ثانى".

وفى مباريات أخرى تغلب المنصورة على الرجاء بهدفين مقابل هدف وحيد فيما عاد الأوليمبى بتعادل إيجابى بهدفين لمثلهما أمام غزل المحلة رغم النقص العددى للأوليمبى بعد طرد حارس مرماه وإهدار لاعبى الغزل لركلة جزاء فى الدقائق الأخيرة للمباراة.

ترتيب فرق المجموعة الثالثة عقب نهاية الدور الأول :

1- فاركو 23 نقطة

2- غزل المحلة 21 نقطة

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3- دمنهور 18 نقطة

4-المنصورة 16 نقطة

5- الرجاء 16 نقطة

6- بلدية المحلة 16 نقطة

7- الحمام 15 نقطة

8- دكرنس 15 نقطة

9- أبوقير للأسمدة 13 نقطة

10- الأوليمبى 12 نقطة

11- مالية كفرالزيات 5 نقاط

12- بيلا 5 نقاط