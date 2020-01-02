اونلاين | مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم 2 / 1 / 2019 في الدوري المصري الممتاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر اليوم 2 / 1 / 2019 في الدوري المصري الممتاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان في الدوري الممتاز بث مباشر مباراة الزمالك الان بث حي مباراة الزمالك اليوم يستضيف الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك نظيره أسوان باستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ 11 من الدوري المصري الممتاز موسم 2019-2020.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان | موعد مباراة الزمالك اليوم والقنوات الناقلة

تقام المباراة في تمام السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث حي مباراة الزمالك الان يحتل الزمالك المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات، حقق الفوز في 4 وتعادل في 3 و خسر مباراتين، سجل 10 أهداف، واستقبل 3 أهداف.

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مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث حي مباراة الزمالك، بث حي مباراة الزمالك بينما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط من 10 مباريات، حقق الفوز في مباراة واحدة، وتعادل في 4 وخسر 5 مباريات، سجل 10 أهداف، واستقبلت شباكه 17 هدفا.

وسيتم بث المباراة عبر قناتي أون سبورت وتايم سبورتس.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان، مشاهدة مباراة الزمالك واسوان ويدخل الزمالك المباراة بروح معنوية مرتفعة بعد العودة بنقطة ثمينة من زامبيا عقب التعادل مع زيسكو فى الجولة الثالثة من بطولة دورى أبطال أفريقيا ورفع رصيده إلى أربع نقاط فى وصافة المجموعة الثانية، ويأمل فى تصحيح مساره فى الدورى أيضاً بالحصول على الثلاث نقاط، من أجل الدخول فى المنافسة مرة أخرى على اللقب.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان، في المقابل يخوض أسوان مباراة اليوم بعد تراجع مديره الفنى مجدى عبدالعاطى، عن الاستقالة التى تقدم بها، عقب تعادل فريقه مع طلائع الجيش بهدف لمثله، ضمن مؤجلات الجولة السابعة للدورى.

مشاهدة مباراة الزمالك واسوان، وطالب "عبدالعاطى" لاعبيه بالتركيز فى مواجهة الزمالك للخروج بنقطة التعادل على أقل تقدير لتعديل موقف الفريق بجدول ترتيب المسابقة، حيث يحتل ممثل الصعيد المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد سبع نقاط.