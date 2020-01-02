اونلاين | دوري plus مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان رابط مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان كورة اون لاين elzamlek تابع لايف الزمالك واسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دوري plus مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان رابط مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان كورة اون لاين elzamlek تابع لايف الزمالك واسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلا شوت مباراة الزمالك وأسوان دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك أمام أسوان يلا شوت بث مباشر مباراة أسوان اليوم ضد الزمالك كورة ستار الدوري المصري بلس يوتيوب مباراة الزمالك وأسوان ، كورة ستار الاسطورة بث مباراة الزمالك وأسوان يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة الزمالك وأسوان اليوم بث مباشر يلا شوت الزمالك وأسوان live

يدخل الزمالك المباراة عقب تعثره في المباراة الماضية أمام طلائع الجيش والتي انتهت بالتعادل السلبي.

يحتل الزمالك المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة جمعها من 9 مباريات، بينما يحتل أسوان المركز الـ17 برصيد 7 نقاط جمعها من 10 مباريات.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

* القنوات الناقلة للمباراة:

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

Advertisements

5/6

- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان :

يلا شوت بث مباشر الزمالك وأسوان كورة انلاين، مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر يوتيوب الاسطورة كورة لايف بث مباشر مباراة الزمالك وأسوان في الجولة العاشرة من الدوري المصري رابط البث المتعدد مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان كورة ستريم.

* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك وأسوان :

مشاهدة مباراة الزمالك وأسوان بث مباشر يلا شوت الزمالك ضد أسوان بث مباشر، يلا شووت الزمالك وأسوان في الدوري المصري yalla shoot بث مباشر أسوان ضد الزمالك كورة لايف رابط ماتش الزمالك وأسوان اليوم شووت كول كورة تابع ماتش الزمالك ضد أسوان kora live بث الاسطورة مشاهدة أسوان ضد الزمالك live7hd رابط الدوري المصري، الزمالك وأسوان الآن يلا شوت اليوم، ماتش الزمالك ضد أسوان يلا شوت حصري، كورة جول أسوان ضد الزمالك بث مباشر kooora goal، كورة ستار الزمالك ضد أسوان kora star ، بين ماتش بث مباشر الزمالك وأسوان اليوم bein match، يلا لايف yalla live تابع رابط ماتش الزمالك اليوم كورة اتش دي، دوري بلس بث مباشر الزمالك وأسوان اليوم Dawri Plus، كورة اون لاين بث مباشر مباراة الزمالك وأسوان اليوم koraonline، جول العرب مشاهدة مباراة الزمالك ضد أسوان بث مباشر goalarab"