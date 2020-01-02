اونلاين | KORA HD مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر el zamalek مشاهدة كورة لايف الزمالك ضد اسوان رابط اون سبورت HD بدون تقطيع

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مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون نظيره فريق اسوان اليوم الخمبس 2 يناير YALA SHOOOT PLUS في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORAHD.

يلا شوت حصري ويسعى المارد الأبيض لتحقيق المزيد من الانتصارات في بطولة الدوري العام هذا الموسم، خاصة بعد التعثرات الكبيرة التي واجهت نادي الزمالك في المباربات الماضية KOORA ONLINE حيث تعادل الفريق في اخر مباراتين مع فريقي سموحة والإنتاج الحربي بنتيجة سليية، وكان قد خسر في المباراة أمام طلائع الجيش بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب السويس GOAL KOORA.

جول كورة وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق اسوان في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة YALA LIVE وفي الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي، وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي COOL KOORA.

كورة ستار ويدخل فريق اسوان تلك المباراة من أجل تحقيق المفاجأة مع مدربه الشاب مجدي عبد العاطي والذي قدم استقالته في الفترة الأخيرة GOAL KOORA ولكن مجلس إدارة نادي اسوان رفض رحيله عن تدريب الفريق بسبب المجهودات الكبيرة التي يقدمها المدرب مع النادي هذا الموسم KOORA STAR.