اونلاين | HD كورة ستار مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر kora star مشاهدة مباراة الزمالك أونلاين on sport بث مباشر يوتيوب

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يقدم لكم الخليج 365 الرياضي بث مباشر مباراة نادي الزمالك ضد أسوان، كورة ستار ضمن منافسات الجولة الحادية عشر للدوري المصري الممتاز KORA STAR، الزمالك يستضيف أسوان على ملعب القاهرة الدولي.

كورة أونلاين ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة جهازه الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني، لخوض مباراة صعبة عندما يستضيف أسوان، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي، KORA ONLINE ضمن مباريات الجولة الحادية عشر من الدوري المصري الممتاز.

كورة جول ويلعب الزمالك المباراة تحت قيادة فرنسية بقيادة باتريس كارتيرون المدير الفني، حيث خاض أولى مبارياته أمام أول أغسطس الأنجولي، ونجح في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا KORA GOAL، والفوز على بيراميدز سبورت بثنائية دون رد، قبل أن يتلقى هزيمة أمام طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدفين، ثم التعادل مع الإنتاج الحربي وسموحة، قبل أن يتعادل مع زيسكو يونايتد الزامبي خارج الديار بدوري الأبطال، الزمالك يطمح لتعويض نتائجه السلبية الأخيرة والمضي قدمًا نحو مقدمة الترتيب.

موعد مباراة الزمالك وأسوان بالدوري العام

وتُقام مباراة نادي الزمالك ضد أسوان، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقله لمباراة الزمالك وأسوان بالدوري العام

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وتُذاع مباراة الزمالك وأسوان، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري لمباريات للدوري المصري والمسابقات المحلية، كورة بلس تابع بث مباشر الزمالك يستضيف أسوان، KORA PLUS على ملعب القاهرة الدولي.

ترتيب الفريقين بالدوري المصري الممتاز

كورة حصري حيث يدخل الزمالك المباراة وهو محتلًا المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة، بينما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط، KORA7ASRY الزمالك يستضيف أسوان، بالدوري المصري الممتاز.

كول كورة ويسعى نادي الزمالك بقيادة الفرنسي كارتيرون المدير الفني، لتحقيق الفوز وسط أرضه وجماهيره، ومحو آثار النتائج المتراجعة بالفترة الأخيرة، COOL KORA الزمالك يصطدم مع أسوان، بالجولة الحادية عشر للدوري المصري العام.

كورة فور جول، حيث فشل الزمالك في تحقيق الفوز على طلائع الجيش، وتلقى هزيمة مفاجئة بثلاثية مقابل هدفين بالجولة الثامنة، ثم التعادل مع سموحة والإنتاج الحربي، KORA4GOAL حيث يتطلع الزمالك، للنقاط الثلاث من أجل الاستمرار في المنافسة على اللقب المحلي.

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