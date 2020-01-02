اونلاين | «قناة مفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك واسوان بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش الزمالك الآن Zamalek

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عشاق الفارس الأبيض في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك وأسوان في إطار منافسات الأسبوع الحادي عشر من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الخميس الموافق 2 يناير 2020.

ويدخل نادي الزمالك اللقاء وهو في المركز السابع برصيد 15 نقطة من 9 مباريات خاضها حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في 3 وخسر في مواجهتين.

ويسعى الفارس الأبيض في لقاء اليوم إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط لمواصلة المنافسة على بطولة الدوري المصري الممتاز.