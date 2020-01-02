انت الان تتابع إساءة طائفية تتسبب في إيقاف مباراة هدرسفيلد مع ستوك في إنجلترا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

لاعب ستوك سيتي جيمس ماكلين خلال مبارة لفريقه يوم السابع من ديسمبر كانون الأول 2019

تسببت هتافات طائفية مسيئة ضد جيمس ماكلين لاعب منتخب أيرلندا في إيقاف مؤقت لمباراة انتهت بفوز ستوك سيتي 5-2 على هدرسفيلد تاون في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي لكرة القدم يوم الأربعاء، مع تحذير المشجعين من إلغاء اللقاء إذا لم تتوقف الإساءات.

واستهدف بعض المشجعين ماكلين لاعب ستوك بعدما رفض ارتداء شعار زهرة الخشخاش الحمراء على قميص ناديه لإحياء ذكرى ضحايا الحرب العالمية الأولى وبعض الصراعات الأخرى. وبرر ذلك بأحداث ”الأحد الدامي“ لعام 1972 حين قتلت القوات البريطانية محتجين غير مسلحين، في ديري مسقط رأسه بأيرلندا الشمالية.

وتعرض اللاعب البالغ عمره 30 عاما لهتاف مسيء كان شائعا في أوساط الجناح اليميني ضد الجيش الجمهوري الأيرلندي. واشتكى للحكم الذي أوقف المباراة وفقا لبروتوكول رابطة الدوري الإنجليزي لمكافحة التمييز.

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وأبلغت الإذاعة الداخلية في الاستاد المشجعين في استاد جون سميث بأن ”السلوك المسيء يؤثر على المباراة ولن يتم التسامح مع الأمر“. واستحسن ماكلين هذا التحرك ولم يتم سماع إساءات أخرى بعد ذلك.

وقال مايكل أونيل مدرب ستوك للصحفيين ”حظي جيمس بتشجيع لإبلاغ حكم المباراة عن تعرضه لأي إساءة ذات طبيعة طائفية“.