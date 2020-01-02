شكرا لقرائتكم صلاح محسن حارس مرمى فى مران الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواجد صلاح محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى فى مركز حراسة المرمى بمران الفريق الأحمر الذى أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب "التتش" استعدادا لمواجهة "نادى مصر" التي تقام مساء الأحد المقبل على ستاد القاهرة في الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم جونيور أجايي، في مران فريقه الجماعي عد تخلصه من الإصابة بشد في العضلة الخلفية كما واصل الثنائي حسين الشحات ومحمود وحيد، لاعبا الأهلي، الغياب عن تدريبات الفريق الجماعية والتي تقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة إف سي مصر.

وخاض الثنائي تدريبات استشفائية على هامش المران للتخلص من الإصابة حيث يعاني الشحات من إجهاد في العضلة الضامة بينما يعاني محمود وحيد من إجهاد عضلي.

فيما خاض لاعبو الأهلي الذين شاركوا في مباراة مصر المقاصة التي أقيمت أمس على استاد السلام تدريبات استشفائية اليوم على ملعب التتش.

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اشتمل المران على بعض الفقرات؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

كان الاهلى قد فاز على المقاصة فى المباراة التى جمعت بينهما امس فى الجولة الحادية عشر من البطولة المحلية ، بهدفين دون رد احرزهما على معلول من ركلة جزاء ، ومحمد مجدى قفشة .

واحتفلت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر تويتر بالأرقام القياسية التى يحققها السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر فى الإيجيبشن ليج، ونشرت الصفحة صورة المدرب السويسرى وعلقت قائلة 9 مباريات = 9 فوز مع القائد، ففى يوم 30 أغسطس الماضى تعاقد النادى الأهلى مع المدرب السويسرى رينيه فايلر وسط انتقادات كبيرة تعرض لها مجلس إدراة الفريق نظراً لأن الجمهور كان يرى أن المدرب لا يمتلك السيرة الذاتية الجيدة التى تؤهله لقيادة الفريق خلال هذه الفترة، خاصة بعد رحيل المدرب الأورجواياني لاسارتي الذي لم ينجح في إقناع الجمهور على الإطلاق، حيث دائما ما كانت النتائج متذبذبة بشكل كبير للغاية.