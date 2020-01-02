شكرا لقرائتكم مرتضى منصور يخصص 15 اوتوبيس لنقل أعضاء النادى الأبيض لاستاد القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خصص مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، 15 أتوبيس لنقل أعضاء النادى الأبيض والفرق الرياضية من مقر القلعة البيضاء بميت عقبة، إلى ستاد القاهرة، لمساندة الفريق أمام أسوان، والتى ستنطلق فى السابعة والنصف من مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز، حيث يحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.

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يسعى الزمالك لتحقيق الفوز على أسوان لعودة انتصاراته فى مسابقة الدورى الممتاز بعدما فشل فى تحقيق أى فوز فى أخر ثلاث مواجهات حيث هُزم من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، فيما تعادل سلبيا فى أمام سموحة والإنتاج الحربى على الترتيب، ليفقد 7 نقاط خلال 3 مباريات فقط، لذا حرص رئيس الأبيض على حشد الجماهير لمساندة اللاعبين لتحقيق الفوز فى مواجهة الليلة، للعودة للمنافسة على لقب الدورى هذا الموسم فى ظل المنافسة الشرسة على المربع الذهبى فى جدول الترتيب.

ومن المتوقع أن يدفع الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، بتشكيل مكون من :"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد زيزو، مصطفى محمد فى خط الهجوم".