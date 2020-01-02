شكرا لقرائتكم الشباب يعلن تعاقده مع السنغالي ديوب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي الشباب، يوم الخميس، تعاقده رسميا مع اللاعب السنغالي ماكيتي ديوب للانضمام إلى قائمة الفريق الأول لكرة القدم، قادما من بيكين رينهي الصيني.
ويعود المهاجم البالغ من العمر "32 عاما" للمرة الثانية إلى السعودية، بعدما خاض تجربة سابقة مع نادي الوطني في 2009.
وبدأ ديوب مشواره في الدوري السنغالي، ولعب بعدها مع الوطني السعودي والنجمة اللبناني والكرامة السوري ثم الظفرة وشباب الأهلي في الإمارات.
وقال الشباب في بيان صحافي: وقع النادي برئاسة خالد البلطان عقدا احترافيا مع ديوب لمدة موسم ونصف.
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