شهد المران الأخير لنادي ليفربول الإنجليزي موقفاً طريفاً كان بطلها محمد صلاح نجم منتخب مصر عندما شارك في احتفال أحد أعضاء الجهاز الفني للفريق مردداً أغنية "يلا حالًا بالًا حيوا أبوالفصاد".
وشهدت تدريبات ليفربول، قيام يورجن كلوب بالغناء لعضو الجهاز باللغة الألمانية، كما غنى أدريان بالإسبانية وتاكومي مينامينو باليابانية، قبل أن ينطلق محمد صلاح في الغناء بالعربية أغنية "أبوالفصاد".
ويسعى ليفربول لتحقيق الفوز الـ 19 فى النسخة الحالية من مسابقة الدورى الانجليزى من أجل قطع خطوة جديدة نحو حصد اللقب الغائب عن خزائن النادى منذ 30 عاماً، حيث فاز ليفربول فى 18 مباراة وتعادل فى لقاء وحيد أمام مانشستر يونايتد هذا الموسم، بينما يسعى شيفيلد يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات بعد تعادله مع واتفورد ثم الهزيمة أمام مانشستر سيتى للحفاظ على آماله فى إنهاء الموسم بإحدى المراكز الأوروبية.
كانت هذه تفاصيل خبر كورال غنائي في تدريب ليفربول.. صلاح يعني "يلا حالًا بالًا حيوا أبوالفصاد".. وكلوب يعني بالألمانية.. ومينامينو باليابانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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