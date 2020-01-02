شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. حسام حسن يتقدم لسموحة أمام المصري البورسعيدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح حسام حسن لاعب سموحة ، في التقدم لفريقه أمام المصرى البورسعيدى في الدقيقة 35 ، في المباراة التي تجمعهما على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدفين مقابل هدف بينما فاز المصرى على الطلائع بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية ، فيما فاز سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 7 اهداف فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف .

وطالب إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى لاعبيه بإغلاق صفحة الكونفدرالية والعودة لإستكمال تصحيح المسار المحلى بتحقيق الفوز الثانى على التوالى للتقدم فى سباق مراكز المسابقة بحثاً عن المربع الذهبى ، حيث جاء تشكيل المصري البورسعيدي كالتالي ..

حارس المرمى: أحمد مسعود.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - أحمد شوشة - سعيدو سينبوري - محمود حمد.

الوسط: فريد شوقى - عمرو موسى - حسن على - مفتاح طقطق.

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الهجوم: محمود وادي - أوستن أموتو.

على الجانب الأخر يسعى حسام حسن المدير الفنى لسموحة لخطف النقاط الثلاث وإستغلال تعثر المنافس فى ظل الصراع النارى بين أندية المربع الذهبى حيث جاء تشكيل سموحة كالتالي ..

حراسة المرمى: الهانى سليمان.

خط الدفاع: محمد الترهونى، رجب نبيل، محمد كوفى، أحمد أبو الفتوح.

خط الوسط: أحمد حمص، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح.

خط الهجوم: حسام حسن، رونالد وانجا.