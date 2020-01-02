شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن أزمة قيد كهربا فى قائمة الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فتحت لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة أمس، الأربعاء، باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد لتدعيم صفوفها، وفقاً لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وتقدم النادى الأهلى بأوراقه لقيد لاعبه الجديد محمود كهربا حتى يتمكن من المشاركة فى مباريات فريقه محلياً.

س: هل يحق للأهلى قيد كهربا فى قائمته؟

ج: بالطبع.. وافقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة على قيد محمود كهربا لاعب الأهلى الجديد فى قائمة الفريق الشتوية، وقال مصدر باللجنة الخماسية إنه تم التواصل مع الفيفا خلال الفترة الأخيرة، والتأكد من عدم وجود كهربا على ذمة أى نادٍ سواء فى مصر أو خارجها، وبالتالى سيتم قيده فى قائمة الأهلى حال وصول العقود الرسمية من الأهلى.

وأضاف المصدر أن كهربا ليس مقيداً فى قائمة الزمالك كما يتردد، وهو ما أكده الفيفا ووافق على قيد اللاعب فى صفوف أفيش البرتغالى، موضحا أن تعاقد الأهلى مع اللاعب سليم.

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س: ماذا عن البطاقة الدولية للاعب؟

ج: أرسل اتحاد الكرة طلباً إلى نظيره البرتغالى لإرسال البطاقة الدولية لكهربا، وينتظر اتحاد الكرة وصول البطاقة لقيد اللاعب فوراً، أما إذا رفض النادى البرتغالى إرسالها فسيتم مخاطبة الفيفا لاستخراج بطاقة مؤقتة جديدة للاعب.

س: وماذا عن تصريحات سيد عبد الحفيظ بشأن أزمة قيد كهربا؟

ج: فجر سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلى، مفاجأة أمس وقال فى تصريحات تليفزيونية، "قدمنا أوراقنا لقيد كهربا وطلبنا البطاقة الدولية له، وفوجئنا بأن أحد الأندية طلب استعلاما عن اللاعب، وهو ما يؤجل القيد 15 يوما، ويجب إجراء تحقيق فى اتحاد الكرة، وسوف نلجأ للاتحاد الدولى فى حال عدم حل الأزمة".

س: وما رد اتحاد الكرة على تصريحات سيد عبد الحفيظ؟

ج: رد مسئولو اتحاد الكرة على تصريحات سيد عبد الحفيظ بخصوص قيد محمود كهربا فى صفوف الفريق، وقال مسئولو اتحاد الكرة لـ"الخليج 365"، إنه لا صحة لتدخل أنحد الأندية للاستعلام عن حالة كهربا، وأنه لم يتم الاستعلام عن اللاعب عبر "السيستم" حتى الآن، ولو حدث ذلك سيظهر أمام اتحاد الكرة عبر "السيستم". وأضاف مسئولو اتحاد الكرة أنه إذا حاول نادى الزمالك الاستعلام عن كهربا عبر السيستم فذلك يتطلب إدخال "استمارة قيد"، وإذا كانت مزورة وفقا لتصريحات عبد الحفيظ سيتم رفضها من جانب اتحاد الكرة وإيقاف الاستعلام فورا، ولكن هذا لم يحدث.

وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن الاستعلام عن كهربا على السيستم المحلى لا علاقة له إطلاقاً بوصول البطاقة، ولن يتسبب فى تأجيلها كما يردد مدير الكرة بالأهلى، وأوضح مسئولو الجبلاية أن الإجراءات تسير بشكل طبيعى وتم إرسال طلب للاتحاد البرتغالى ونادى أفيش لإرسال البطاقة وسيتم الإعلان فور وصولها بشكل رسمى.