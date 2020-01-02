شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يتفقد الصالة المغطاة ومبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، صباح اليوم الخميس، الصالة المغطاة والتى تستضيف إحدى مجموعات بطولة العالم لليد2021، والتى تقع ضمن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. وأكد وزير الشباب والرياضة أنه تم الانتهاء من إنشاء الصالة بنسبة 95٪؜ وأن العمل يجرى على قدم وساق بمشروع إنشاء المدينة الرياضية ومن المقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية هذا العام بشكل كامل.

وأضاف وزير الرياضة أن ما تم إنجازه من الأعمال الإنشائية المطلوبة والتى جاءت وفقا للنظم والمعايير الدولية، يعد إضافة كبيرة للبنية التحتية الإنشائية، والتى سيكون لها عظيم الأثر على الحركة الرياضية المصرية، لتكون المدينة واحدة من المشروعات المهمة التلا تساهم فى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية، وواحدة من أهم المنشآت الرياضية التي ستكون جاذبة للأحداث والفعاليات الرياضية الكبرى .

وأشار الوزير إلى أن المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة ستشهد إقامة فعاليات إحدى مجموعات كأس العالم لكرة اليد، التى تستضيفها مصر فى 2021، بالصالة المغطاة الرئيسية التى تتضمنها المدينة بسعة 7000 فرد على مساحة 10 آلاف متر، علاوة على استضافة البطولات الدولية فى مختلف الألعاب الرياضية.

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وأوضح وزير الرياضة أنه من المتوقع أن يكون هناك افتتاح تجريبى للصالة المغطاة قريبا، بعدما تم الانتهاء من كافة أماكن الخدمات والتي تضم أماكن للمشجعين، والأماكن المجهزة للصحفيين والإعلاميين. كما اطلع الدكتور أشرف صبحى على حجم الإنجاز المتحقق بمنشآت المدينة حيث تم الانتهاء منها بنسبة 95%.

يذكر أن مشروع إنشاء المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة يتضمن مجمع ملاعب كرة قدم يشمل 4 ملاعب قانونية وملاعب خماسية، ومنطقة للألعاب الجماعية بها ملاعب كرة طائرة، وملاعب كرة سلة وكرة شاطئية، وملاعب متعددة الأغراض، بالإضافة إلى صالات للألعاب القتالية وصالة ذوى احتياجات خاصة، وصالة جمباز ومبنى للثقافة والتكنولوجيا، ومبنى اجتماعي، ومجمع حمامات سباحة يتكون من حمام سباحة أوليمبى مغطى وآخر مكشوف وحمام سباحة غطس ومنطقة خدمات وجيمانيزيوم، فضلا عن ملاعب للتنس الأرضى ومبنى لملاعب الاسكواش.

وفى نفس السياق تفقد الدكتور أشرف صبحي مبنى وزارة الشباب والرياضة الجديد بالعاصمة الإدارية والمقرر الانتقال اليه خلال هذا العام.