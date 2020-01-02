شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو جراف ..تاريخ مواجهات الزمالك وأسوان قبل مواجهة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق الزمالك مع أسوان مساء اليوم الخميس، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، فى اللقاء الذى يقام باستاد القاهرة الدولى ، فى أول مواجهة تجمع الفريقين منذ موسم 2016/2017 ، قبل هبوط أسوان لدورى القسم الثانى ، حيث هبط ممثل الصعيد مع فريقى طنطا و الشرقية .

نرصد في الفيديو التالى تاريخ مواجهات الزمالك مع تماسيح النيل قبل مواجهة ستاد القاهرة ..

- ألتقى الزمالك مع أسوان فى الدورى : 18 مباراة

- فاز الزمالك على أسوان فى : 12 مباراة

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- حسم التعادل مواجهات الفريقين فى : 6 مباريات

- اهداف سجلها الزمالك فى مرمى أسوان : 40 هدفا

- اهداف سجلها لاعبى أسوان فى مرمى الزمالك : 9 اهداف

- اول مباراة جمعت الفريقين اقيمت عام 1991 وانتهت : 0/0

- اخر مواجهة جمعت الفريقين بالدورى انتهت بفوز الزمالك : 1/0