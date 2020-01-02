شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يفضل حسم ظهير الزمالك فى المحاضرة الأخيرة قبل لقاء أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل حسم الظهير الأيمن للفريق الذى يشارك بشكل أساسى فى مواجهة أسوان إلى المحاضرة الأخيرة الخاصة بالمباراة، والتى ستجمع الفريقين فى السابعة والنصف مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الـ11 من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وانتظر لاعبو الزمالك تحديد المدرب الفرنسى للظهير الأيمن فى المران الأخير الذى خاضه الفريق استعدادا لمواجهة أسوان، نظراً لمعاناة الأبيض من غيابات فى هذا المركز لإصابة حازم إمام بخلاف غياب محمد عبد الغنى مدافع الفريق للإيقاف، والذى وظفه كارتيرون فى هذا المركز، ولكن جاء قرار المدرب الفرنسى بإرجاء اختيار اللاعب الذى سيشارك فى مركز الظهير الأيمن اليوم للمحاضرة الأخيرة التى ستعقد قبل تحرك الفريق من فندق الإقامة إلى ستاد القاهرة.

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ويُفاضل كارتيرون بين المدافع محمد عبد السلام والصاعد أحمد عيد لاعب فريق 99 بالنادى من أجل الاعتماد على أحدهما فى هذا المركز أمام أسوان، على أن يحسم قراره النهائى فى المحاضرة الأخيرة للمباراة وسيدخل الفارس الأبيض مباراة الليلة بحثاً عن تصحيح المسار وتحقيق النقاط الثلاث لاسيما أن الزمالك لم يحقق الفوز منذ انتصاره على بيراميدز بهدفين دون رد حيث خسر من الطلائع 3-2 وتعادل مع سموحة والإنتاج الحربى سلبياً، كما أنه تعادل مع زيسكو يونايتد فى دورى أبطال أفريقيا.

ومن المتوقع أن يدفع كارتيرون المدير الفنى للزمالك بتشكيل مكون من :"محمد أبو جبل فى حراسة المرمى، أمامه الرباعى محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى فى خط الدفاع، وفى الوسط فرجانى ساسى وطارق حامد، أمامهما الثلاثى أشرف بن شرقى ويوسف أوباما وأحمد زيزو، مصطفى محمد فى خط الهجوم".

ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى، فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً.