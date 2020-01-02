شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: المتورطون فى أزمة رفع الأثقال محرومون من المشاركة فى أى أحداث رياضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة أن النيابة العامة قررت حبس بعض المتورطون فى أزمة رفع الأثقال - و الخاصة بإيقاف لاعبى المنتخب وحرمان مصر من المشاركة فى البطولات لمدة عامان – وهم مدربى المنتخب ، على ذمة التحقيقات .

وأضاف صبحى فى تصريحات خاصة أن رئيس الاتحاد و أمين الصندوق تم إخلاء سبيلهم على ذمة القضية، فى حين أن كل من هو متورط فى الأزمة لن نراه مرة أخرى ، سواء فى أحداث رياضية او مجالس ادارات أو غير ذلك قائلا: أى حد من رفع الاثقال متورط فى الموضوع مش هتشوفوه تانى خالص فى أى حاجة تخص الرياضة " .

وكان أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عقد جلسة مع مجموعة من لاعبى المنتخب الوطنى لـرفع الأثقال وهم شيماء خلف، عبد الرحمن محمد، أحمد سعد، مصطفى وحيد، رجب عبد الحي.

وخلال اللقاء استمع وزير الشباب والرياضة لبعض المشكلات التي واجهت اللاعبين خلال الفترة الماضية.

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وأكد صبحي للاعبي المنتخب أن الدولة متمثلة في وزارة الشباب والرياضة لم ولن تتخلى عن دعم أي رياضي داخل المنظومة الرياضية وذلك من خلال تقديم كل أنواع الدعم من معسكرات تدريب داخلية وخارجية وبرامج ودورات تدريبية للإعداد للعمل داخل المنظومة الرياضية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أن الدولة لن تتهاون فى محاسبة أي مقصر أو متخاذل، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستكون فترة بناء لمفاهيم جديدة فى رياضة رفع الأثقال المصرية استنادًا إلى تاريخها العظيم.

وتسيطر حالة من الصدمة على أسرة رفع الأثقال المصرية بعدما أعلنت المحكمة الرياضية الدولية مؤخرا تأييد قرار الاتحاد الدولي للعبة بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين، وحرمان لاعبى رفع الأثقال المصريين من المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية المقبلة طوكيو 2020 .

وجاء القرار بعد جلسة الإستماع لنظر تظلم اللجنة الأولمبية المصرية ليصدر بعدها القرار من لجنة التحكيم الرياضية الدولية بتأكيد قرار الاتحاد الدولي لرفع الأثقال بإيقاف الاتحاد المصري لمدة عامين..يأتى ذلك فى ظل ثبوت حالات منشطات فى بطولة أفريقيا عام 2016 مما تسبب فى إيقاف الإتحاد المصرى عن المشاركات الدولية ليتم حرمان اللاعبين من التواجد فى بطولة العالم التى أقيمت مؤخرا فى تايلاند .