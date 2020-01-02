شكرا لقرائتكم خبر عن شريف إكرامى يشارك فى مران الأهلى الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم شريف إكرامي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، فى مران الحراس الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة إف سى مصر التى تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الجولة الثانية عشرة ضمن منافسات الدورى الممتاز، والتى يسعى من خلالها الجهاز الفنى لمواصلة الانتصارات فى الدورى قبل التوجه إلى زيمبابوى لمواجهة باتنيوم فى الجولة الرابعة من دور المجموعات بدورى أبطال أفريقيا 11 يناير الجارى.

وشارك شريف إكرامى فى المران بعد تعافيه من آلام السمانة التى تسببت فى ابتعاده عن المشاركة الجماعية خلال الفترة الأخيرة، وانتظم إكرامى فى المران الذى قاده يانكون ميشيل مدرب الحراس والذى شارك فيه على لطفى ومصطفى شوبير، فيما خاض محمد الشناوى مرانا استشفائيا بعد مشاركته فى مباراة مصر المقاصة أمس فى الدورى والتى فاز فيها الأهلى بثنائية نظيفة.

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ويستعد الأهلى لمواجهة إف سى مصر التى تقام مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة فى الجولة الثانية عشرة فى بطولة الدورى الممتاز.

ونجح فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى فى تحقيق فوز مهم وصعب على مصر المقاصة أمس، بهدفين نظيفين أحرزهما على معلول من ضربة جزاء فى الدقيقة 72 ومحمد مجدى قفشة فى الدقيقة 79، فى المواجهة التى أقيمت على ملعب السلام مساء اليوم الأربعاء، والتى جاءت ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدورى الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلى رصيده للنقطة 27 مستعيداً صدارة جدول ترتيب الدورى العام، فى الوقت الذى توقف رصيد مصر المقاصة عند النقطة 9 محتلاً المركز الـ15.