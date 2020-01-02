شكرا لقرائتكم خبر عن ديسابر يشترط الاستعانة بمحمد وهبة ورحيل العصافير للعودة للإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى كواليس المفاوضات بين ناديه والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز للعودة لتدريب الدراويش، مؤكداً أن المحاولات مستمرة بين الطرفين للوصول لاتفاق نهائى.

وقال نفس المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عقب توتر علاقة بيراميدز وديسابر شهد مجلس إدارة الإسماعيلى مناقشات لإعادة ديسابر، إلا أن إبراهيم عثمان أبدى اعتراضاً على عودة المدرب الفرنسى بداعى هروبه فى منتصف الموسم فى ولايته الأولى مع النادى، إلا أن عدداً كبيراً من الأصوات داخل المجلس تدخلت لإقناع رئيس الإسماعيلى بإعادة ديسابر، لاسيما أنه يحظى بشعبية هائلة بين جماهير الدراويش، وهذا من شأنه أن يكسب المجلس تأييداً فى الشارع الإسماعيلاوى".

وأضاف المصدر، "المفاوضات وصلت مع ديسابر لمراحل متقدمة ويتبقى فقط بعض الرتوش المادية، بالإضافة لرغبة المدرب الفرنسى فى الاستعانة بمحمد وهبة نجم الإسماعيلى الأسبق فى الجهاز المعاون، وهو ما يلقى تأييداً لدى إبراهيم عثمان، إلا أن المدرب الفرنسى اشترط رحيل الجهاز الفنى الموجود حالياً وهو ما يرفضه إبراهيم عثمان".

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وتابع نفس المصدر، "ديسابر يرفض وجود بعض الأشخاص الذين وصفهم بـ"عصافير" رئيس النادى فى الجهاز المعاون، كما يشترط عدم تدخل المجلس فى عمله مع ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية وبشكل سريع".

ودفعت النتائج الجيدة للمدرب الفرنسى مع الإسماعيلى فى الفترة الماضية إدارة الدراويش للتفكير بجدية فى التعاقد معه مرة أخرى وتحدثوا معه مؤخراً عبر وسطاء لكن ديسابر رفض الفكرة خوفاً من تكرار سيناريو التجربة الأولى وعدم تدعيم الفريق بصفقات مميزة لتتوقف المفاوضات مُبكراً قبل أن يتدخل وسطاء لإقناع الطرفين بفتح باب المفاوضات مجددا

ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبى لخلافة الصربى ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

وقاد ديسابر فريق الإسماعيلى ليحقق مع "الدراويش" نتائج مميزة على مستوى الدورى، الأمر الذى جعل الأصفر ينافس على البطولة المحلية بجانب الأهلى، وحقق ديسابر نتائج مميزة مع الإسماعيلى، حيث قاد الأصفر فى 17 مباراة بمسابقة الدورى بجانب لقاء فى مسابقة كأس مصر، استطاع أن يحقق من خلالها الفوز فى 13 مناسبة مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد الأهلى بنتيجة (2-0) فى مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع، طموح ديسابر مع الإسماعيلى بدأ يزداد ليطالب الإدارة بالقيام بصفقات من الفئة الأولى من أجل منافسة الأهلى على اللقب إلا أن طلبه لم يتحقق ليخوض بعدها تجربة أولى فى مسيرته التدريبية من خلال قيادة منتخب أوغندا.