شكرا لقرائتكم خبر عن حرس الحدود يُسقط بيراميدز بهدف «شرويدة» في الدوري الممتاز (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي حرس الحدود، فوزًا ثمينًا على نظيره بيراميدز بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

دخل فريق حرس الحدود المباراة على غير المتوقع ضاغطا على بيراميدز في جميع أنحاء الملعب، وأسفر هذا الضغط عن هدف مبكر في الدقيقة 2 أحرزه أحمد شرويدة.

لم يكتفي الحدود بالهدف وواصل هجومه وسجل الهدف الثاني ولكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

Advertisements

ومع بداية الشوط الثاني أجرى طارق العشري المدير الفني لحرس الحدود تغييرًا في الشكل الخططي للفريق بدخول محمد عبدالفتاح «تاحا» ليلعب مدافعا ثالثا لتكثيف الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة.

وسيطر على بيراميدز على أحداث الشوط الثاني واتيحت له العديد من الفرص للتسجيل إلا أن دفاع الحرس وحارس مرماه حالا دون ذلك لتنتهي المباراة بفوز حرس الحدود 1-0.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد حرس الحدود إلى النقطة 14 في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 في المركز الخامس.