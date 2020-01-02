شكرا لقرائتكم خبر عن مران استشفائي للاعبي الأهلي في بداية الاستعداد لمواجهة إف سي مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الذين شاركوا في مباراة الفريق أمام مصر المقاصة، التي أقيمت أمس، على استاد السلام في الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري الممتاز، تدريبات استشفائية اليوم الخميس، على ملعب التتش.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، اشتمل المران على بعض الفقرات؛ للتخلص من الإجهاد العضلي وتجهيزهم للمشاركة مع الفريق في المرحلة المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة نادي إف سي مصر التي تقام مساء الأحد المقبل، على استاد القاهرة، في الجولة الثانية عشرة في بطولة الدوري الممتاز.