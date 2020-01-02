شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يدخل معسكره الثاني بالسويد استعدادًا لأمم أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة منتخب مصر الأول لكرة اليد، اليوم الخميس، من صربيا متوجهة إلى السويد لأداء المعسكر التدريبي الدولي الثاني تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الإسباني روبيرتو باروندو، وذلك لمد أسبوع يتخلله مباراتان وديتان أمام المنتخب السويدي وصيف بطل أوروبا وأحد معاقل كرة اليد في العالم يومي 5 و7 من الشهر الجاري ضمن استعداداته الجادة لخوض بطولة الأمم الفريقية التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 وحتي 27 من الشهر الجاري والتي يتأهل الفائز بلقبها فقط إلى دورة الألعاب الأوليمبية 2020 في طوكيو يوليو المقبل.

وقال مؤمن صفا أمين صندوق اتحاد كرة اليد والمشرف العام على المنتخبات الوطنية بالاتحاد، إن الشكل النهائي للدول المتأهلة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام الجاري سيتحدد بعد انتهاء بطولتي الأمم الأوروبية التي ستنطلق منافساتها يوم 10 من الشهر الجاري في النمسا وسويسرا والسويد وحتي الخامس والعشرين من يناير، وكذلك بطولة أمم أفريقيا التي ستنطلق بعدها بعدة أيام.

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وأوضح صفا، أن كلا البطولتين ستأهل الفائز منهما فقط لأولمبياد طوكيو بينما تدخل الفرق أصحاب المركزين الثاني في كلا القارتين في تصفيات الملحق الأوروبي والآسيوي والأمريكي الجنوبي الذي ستقام منافساته خلال شهر أبريل المقبل وقبل انطلاق دورة الألعاب الأولمبية بثلاثة شهور لتحديد الفرق الـ12 المشاركة في الأولمبياد.

وأوضح المشرف العام على المنتخبات الوطنية أنه في حالة عدم حصول منتخب مصر على المركز الأول في أمم أفريقيا المقبلة وهذا وارد أمام المنتخب التونسي الذي يلعب على أرضه ووسط جماهيره ستلعب مصر في الملحق الأوروبي وفي المجموعة الثانية التي ستضم ثاني أوروبا وثاني أمريكا الجنوبية وهي تشيلي.

وقال صفا أنه يأمل فوز أحد الدول أصحاب المراكز السبعة الفائزة في النسخة الماضية من بطولة أوروبا حتي يلعب المنتخب الوطني في المجموعة الثانية في حالة عدم حصوله على بطولة أمم أفريقيا.