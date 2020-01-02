شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الصور الأولى لتحضيرات حفل «الأفضل في أفريقيا».. وحضور نجم «مفاجأة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستقبل مطار الغردقة الدولي، الاثنين المقبل، نجوم كرة القدم المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي، ومن بينهم النجم المصري محمد صلاح، هداف نادى ليفربول الإنجليزي وزميله السنغالى ساديو مانى، وكذلك النجم الجزائري رياض محرز، لاعب نادى مانشستر سيتي، وذلك للمشاركة في حفل الكاف للأفضل في أفريقيا في عام 2019، والذي تستضيفه منطقة سهل حشيش بالغردقة

وقد تم توجيه الدعوة للكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وحسن شحاته، أسطورة الزمالك والمدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، وشوقي غريب، المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي، من أجل حضور الحفل.

وأكد كامل أبوعلي، رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر والمستضيف للحفل في تصريحات لـ«المصري اليوم» أنه تم الانتهاء من المسرح العائم علي مياه البحر وخيمة الاحتفال.

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وأضاف «أبوعلي» أن أحد ألمع النجوم في العالم سيكون ضيف الحفل وأن الإعلان عن اسمه سيكون مفاجأة الحفل.

وأوضح أنه تم تشكيل مجموعة عمل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ومجموعة بيك الباتروس المنظمة والمستضيفة للحفل، تحت الإشراف المباشر له، لوضع اللمسات الأخيرة استعدادًا للحفل.

يذكر أن حفل الأفضل لاختيار أحسن لاعب في القارة الأفريقية لعام 2019 سيكون في ٧ يناير2020 بأحد المنتجعات السياحية الكبرى بمنطقة سهل حشيش بمدينة الغردقة.

وعلى الجانب الآخر، أنهي مسؤولو مطار الغردقة الدولي كافة الاستعدادات لاستقبال ضيوف الحفل، وحرصت سلطات مطار الغردقة الدولي على وضع اللافتات في جميع أنحاء المطار، فيما قام فريق العلاقات العامة وخدمات الركاب باستقبال ضيوف الحفل وإرشادهم وتسهيل إجراءات وصولهم.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تستضيف فيها مصر حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا بعد مرور 27 عامًا على انطلاق الجائزة.

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا

انتهاء أعمال تجهيز المسرح العائم استعدادًا لحفل الكاف للأفضل في أفريقيا