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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر انتر ميلان يخسر خدمات دامبروزيو أمام نابولي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
أعلن نادي الإنتر الايطالي عبر موقع الرسمي تعرض لاعبه دانيلو دامبروزيو Danilo D’Ambrosio لإصابة عضلية خلال التمارين يوم أمس.
وأشار النادي إلى أن اللاعب لم يسافر مع بعثة الفريق إلى مدينة نابولي لمواجهة نادي نابولي على ملعب سان باولو.
ويسعى الإنتر إلى الحفاظ على الصدارة حيث يحتل المركز الأول حاليا بفارق نقطة واحد عن يوفنتوس صاحب المركز الثاني.
ومن المتوقع أن يشارك بديله اللاعب فالانتينو لاتزارو، الذي تعاقد معه النيراتزوري خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية الماضية، قادما من نادي فرانكفورت الألماني.
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