محمود وادي يقود هجوم المصري البورسعيدي أمام سموحة

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جدة - عمرو شويل

أعلن ايهاب جلال المدير الفنى لفريق المصري البورسعيدي تشكيل فريقه عندما يستضيف المصرى البورسعيدى نظيره سموحة فى تمام الخامسة عصر اليوم الخميس على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة يدخلها الفريق البورسعيدى بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من بيراميدز فى الجولة الثالثة بدور المجموعات بالكونفدرالية بهدفين مقابل هدف بينما فاز المصرى على الطلائع بهدف دون رد فى أخر ظهور بالمسابقة المحلية ، فيما فاز سموحة على الجونة بهدفين مقابل هدف بالجولة الماضية.



وجاء تشكيل المصري كالتالي :

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ويحتل المصرى البورسعيدى المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 3 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 7 اهداف فيما يحتل سموحة المركز الرابع برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 5 وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف .