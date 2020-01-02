شكرا لقرائتكم حرس الحدود يستعير لاعب وسط الإفريقي التونسي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشفت تقارير صحفية تونسية أن نادي الإفريقي التونسي وافق على إعارة لاعبه أيوب بن مشارق إلى حرس الحدود لمدة ستة أشهر، لتدعيم صفوف الفريق العسكري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

قال موقع فوت 24 التونسي أن بن مشارق الذي تعاقد مع نادي باب الجديد في صيف 2018 لم يوفق في فرض نفسه على تشكيلة الفريق التونسي رغم مرور 4 مدربين على تدريب الفريق وهم جوزي ريجا وشهاب الليلي وفيكتور زفونكا وأخيرا لسعد الدريدي.

ذكر الموقع أن إعارة بن مشارق من الفريق الأحمر والأبيض بالمجان ولن يجني أية عوائد مالية لتمكين اللاعب من الحصول على فرصة المشاركة وتطوير إمكانياته وكذلك التخلص من راتب اللاعب مع ناديه التونسي.

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وتغلب حرس الحدود على بيراميدز بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم على ملعب المكس بالإسكندرية ، أحرز أحمد شرويدة هدف المباراة الوحيد.

ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات ، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .