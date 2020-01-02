محمد حسين موهبة جديدة تنتظر التوهج في سماء الكرة المصرية

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جدة - عمرو شويل أعلن ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001، قائمة الفراعنة استعدادًا للمشاركة في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 المقرر إقامتها بموريتانيا.

وشهدت قائمة المنتخب ضم 54 لاعبا أبرزهم النجم الصاعد بقوة محمد حسين عبد الوهاب ظهير أيمن اتحاد الشرطة، والذي نال إعجاب جهاز الفني لمنتخب الشباب نظرًا لإمكانياته الفنية العالية دفاعًا وهجومًا والتي لفتت الأنظار بشدة له، متوقعا أن يكون مستقبل الكرة المصرية في الرواق الأيمن في ظل الأزمة التي يعاني منها المنتخب، حيث يحظى محمد حسين بمتابعة قوية لعدد من الأندية الكبيرة من أبرزها قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك نظرا لمهاراته الاستثنائية التي تفوق معظم أبناء جيله.

ويخوض منتخب مصر للشباب 4 مباريات ودية أمام كل من فاركو، طلائع الجيش، الشرطة والطيران.