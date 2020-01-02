شكرا لقرائتكم حرس الحدود يهزم بيراميدز فى أول مباراة للكرواتى تشاتشيتش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى تجمع الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

وجاء الهدف بعد أن سدد شرويدة الكرة على مرمى بيراميدز ، لتصطدم بعمر جابر لاعب الأخير داخل منطقة الجزاء ، وتدخل الشباك ..

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حاول لاعبى بيراميدز إدراك التعادل وتسديد أكثر من كرة ، و تنفيذ أكثر من هجمة إلا انها باءت بالفشل ، كما أحرز أحمد شرويدة الهدف الثانى له ولفريقه فى المباراة إلا ان حكم اللقاء لم يحتسبه بداعى أنه تسلل ، رغم تأكيد خبراء التحكيم أن الهدف صحيح .

ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات ، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .