شكرا لقرائتكم الأهلي يبحث عقوبة الفيفا بشأن هندريك هيلمكه مع مونتيري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تواصلت اللجنة القانونية بالأهلى، مع المحامى السويسرى مونتيرى والمسئول عن قضايا النادى الخارجية من أجل معرفة مصير الاستئناف الذى تقدم به النادى إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم"فيفا"،ضد العقوبة الموقعة على القلعة الحمراء بسبب البرازيلى هندريك هيلمكه لاعب الفريق الأسبق.

وقع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها مليون دولار على النادى الأهلى، لعدم سداد مستحقات البرازيلى هندريك اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأرسل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" الخطاب رسميًا إلى النادى الأهلى، حيث تسلم مسئولو النادى الأهلى الخطاب.

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وانضم هندريك للأهلى فى فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجانا بعد استغناء النادى الأحمر عن خدماته.

وأعد الأهلى فى وقت سابق ملف جديد للدفاع عن حقوق النادى أمام فيفا، وتم تكليف مونتيرى بتقديم استئناف على الحكم الصادر ضد القلعة الحمراء .