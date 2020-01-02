شكرا لقرائتكم الهلال السودانى يرسل عرضاً للإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى النادى الإسماعيلى عرضاً من نظيره الهلال السودانى يطلب فيه التعاقد مع باهر المحمدى كابتن الدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ويرغب الهلال السودانى فى التعاقد مع المحمدى، بناء على رغبة حمادة صدقى المدير الفنى للفريق.

وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قد أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، وذلك لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

Advertisements

باهر المحمدى تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه.

وكشفت تقارير صحفية سودانية فى وقت سابق أن نادى الهلال السودانى دخل فى مفاوضات مع اثنين من اللاعبين المصريين تمهيداً للتعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، لتدعيم صفوف الفريق الطامح للمنافسة على الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا هذا العام، فى الوقت الذى لم يتم فيه الكشف عن هوية الثنائى المصرى الذى يسعى الهلال للتعاقد معهما فى يناير الجارى.

وخسر النجم الساحلى أمام الهلال السودانى بهدف دون مقابل فى المباراة التى جمعتهما بملعب "رادس" بالعاصمة التونسية ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الثانية، ليتوقف رصيد الفريق الملقب بـ"جوهرة الساحل" عند 6 نقاط متساوياً مع الأهلى والهلال، بعدما حقق الفوز فى الجولتين الأولى والثانية على الأهلى وبلاتينيوم بطل زيمبابوى.