شكرا لقرائتكم الاتحاد الأفريقى يرسل طائرة خاصة لصلاح وماني ومحرز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، إرسال طائرة خاصة إلى إنجلترا لإستقدام نجوم الدوري الإنجليزي، محمد صلاح وساديو ماني ورياض محرز، لحضور حفل جوائز كاف-بيك الباتروس لأفضل لاعب في أفريقيا ٢٠١٩ بالغردقة .

ويتنافس المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز على الفوز بلقب أفضل لاعب في القارة السمراء لعام ٢٠١٩، في الحفل الذي سيقام بسهل حشيش بمدينة الغردقة يوم ٧ يناير الجاري.

جاء قرار كاف من أجل راحة نجوم القارة السمراء والعمل على توفير أفضل الظروف لهم من أجل الاحتفال بهم وعدم المساس بجاهزيتهم مع أنديتهم وضمان عدم إرهاقهم.

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وستحضر الطائرة الخاصة، النجوم الثلاثة من مطار هيثرو بلندن يوم الحفل مباشرة إلى مطار الغردقة، على أن تعود بهم عقب انتهاء الحفل مرة أخرى.

ويأمل محمد صلاح في الحصول على جائزة أفضل لاعب في افريقيا لعام 2019 للمرة الثالثة على التوالي، والتي سيتم الكشف عن هوية الفائز بها على هامش حفل توزيع جوائز الاتحاد الافريقي لكرة القدم "الكاف" المحدد لها الثلاثاء المقبل بمدينة "الغردقة".

وينافس محمد صلاح على حصد الجائزة كلاً من، ساديو ماني نجم منتخب السنغال ونادي ليفربول الانجليزي، ورياض محرز لاعب منتخب الجزائر ونادي مانشستر سيتي الانجليزي.

ونجح محمد صلاح في تكرار إنجاز الأسطورة السنغالية حاجى ضيوف، والكاميرونى صامويل إيتو، والإيفوارى يايا توريه، بالحصول على جائزة "الكاف" لأفضل لاعب فى أفريقيا مرتين متتاليتين عامي 2017 و2018. وحصل حاجى ضيوف على جائزة أفضل لاعب فى أفريقيا عامى 2001، 2002، وصامويل إيتو عامى 2003، 2004 قبل أن يحصد الجائزة للمرة الثالثة على التوالى عام 2005، والإيفوارى يايا توريه الذى حصد الجائزة عامى 2011، 2012، قبل أن يواصل الاحتفاظ بالجائزة عامى 2013، 2014.