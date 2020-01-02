شكرا لقرائتكم الحرس يتفوق على بيراميدز بهدف فى الشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهت أحداث الشوط الأول بين فريقى بيراميدز وحرس الحدود ، بتقدم الحرس فى اللقاء الذى يجمع الفريقين باستاد المكس بالأسكندرية فى الجولة الحادية عشر من بطولة الدورى الممتاز، وتقدم الحرس على بيراميدز بهدف أحرزه أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من أحداث المباراة ، بعد أن اصطدمت الكرة بعمر جابر لاعب بيراميدز داخل منطقة الجزاء .

وأحرز أحمد شرويدة تسجيل الهدف الثانى له ولفريقه فى المباراة إلا ان حكم اللقاء لم يحتسبه بداعى انه تسلل .

وتٌعد مباراة اليوم هى الظهور الأول فى بطولة الدورى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، و الذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

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ويخوض بيراميدز مباراة الحرس بتشكيل يضم كل من أحمد الشناوي ، عمر جابر ، عبد الله بكري ، علي جبر ، أحمد أيمن منصور ، إبراهيم حسن ، عبد الله السعيد ، أحمد توفيق ، إسلام عيسى ، نبيل عماد دونجا ، دودو الجباس .

وعلى مقاعد البدلاء الهانى سليمان ، و محمد حمدي ، ولفريد كانون ، إيريك تراوري ، محمود حمادة ، جون أنطوي ، رجب بكار ، وخرج من القائمة بقرار الجهار الفني، التونسي عمر العيوني، ومحمد عطوة.

ويحتل حرس الحدود المركز الحادى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 7 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً .