شكرا لقرائتكم العصافير تهدد عودة الفرنسى ديسابر إلى الإسماعيلى مرة أخرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بمجلس ادارة النادى الاسماعيلى، عن كواليس المفاوضات بين ناديه والفرنسى سيباستيان ديسابر، المدير الفنى السابق لبيراميدز، للعودة لتدريب الدراويش، مؤكداً أن المحاولات مستمرة بين الطرفين للوصول لإتفاق نهائى.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" : "عقب توتر علاقة بيراميدز وديسابر شهد مجلس ادارة الاسماعيلى مناقشات لإعادة ديسابر إلا أن إبراهيم عثمان أبدى اعتراضاً على عودة المدرب الفرنسى بداعى هروبه فى منتصف الموسم فى ولايته الاولى مع النادى، إلا أن عددا كبيراً من الاصوات داخل المجلس تدخلوا لإقناع رئيس الاسماعيلى بإعادة ديسابر لاسيما أنه يحظى بشعبية هائلة بين جماهير الدراويش وهذا من شأنه أن يكسب المجلس تأييداً فى الشارع الاسماعيلاوى".

وأضاف المصدر: "المفاوضات وصلت مع ديسابر لمراحل متقدمة ويتبقى فقط بعض الرتوش المادية بالإضافة لرغبة المدرب الفرنسى فى الاستعانة بمحمد وهبة نجم الاسماعيلى الاسبق فى الجهاز المعاون وهو مايلقى تأييداً لدى إبراهيم عثمان إلا أن المدرب الفرنسى اشترط رحيل الجهاز الفنى الموجود حالياً وهو مايرفضه إبراهيم عثمان".

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وأكمل المصدر : " ديسابر يرفض وجود بعض الاشخاص الذين وصفهم بـ "عصافير" رئيس النادى فى الجهاز المعاون كما يشترط عدم تدخل المجلس فى عمله مع ضرورة تدعيم الفريق بصفقات قوية وبشكل سريع".

ودفعت النتائج الجيدة للمدرب الفرنسي مع الاسماعيلي فى الفترة الماضية إدارة الدراويش للتفكير بجدية في التعاقد معه مرة أخرى وتحدثوا معه مؤخراً عبر وسطاء لكن ديسابر رفض الفكرة خوفاً من تكرار سيناريو التجربة الاولى وعدم تدعيم الفريق بصفقات مميزة لتتوقف المفاوضات مُبكراً قبل أن يتدخل وسطاء لإقناع الطرفين بفتح باب المفاوضات مجددا

ويبحث الدراويش عن مدير فنى أجنبي لخلافة الصربي ميودراج يسيتش الذى تمت إقالته من منصبه لسوء النتائج بعد أن أمضى 93 يوماً فى قيادة الدراويش، حيث تولى المسئولية فى 31 أغسطس الماضى وقاد الفريق الأصفر فى 9 مباريات فاز فى 5 مواجهات وخسر 4 لقاءات ولم يعرف التعادل، وسجل الفريق تحت قيادته 11 هدفاً وتلقت الشباك الصفراء فى عهده 10 أهداف.

وقاد ديسابر فريق الإسماعيلي ليحقق مع "الدراويش" نتائج مميزة على مستوى الدوري، الأمر الذي جعل الأصفر ينافس على البطولة المحلية بجانب الأهلي ، وحقق ديسابر نتائج مميزة مع الإسماعيلي حيث قاد الأصفر في 17 مباراة بمسابقة الدوري بجانب لقاء في مسابقة كأس مصر،استطاع أن يحقق من خلالها الفوز في 13 مناسبة مقابل أربع تعادلات وخسارة وحيدة كانت على يد الأهلي بنتيجة (2-0) في مباراة مؤجلة من الأسبوع الرابع ، طموح ديسابر مع الإسماعيلي بدأ يزداد ليطالب الإدارة بالقيام بصفقات من الفئة الأولى من أجل منافسة الأهلي على اللقب إلا أن طلبه لم يتحقق ليخوض بعدها تجربة أولى في مسيرته التدريبية من خلال قيادة منتخب أوغندا.