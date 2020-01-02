شكرا لقرائتكم أرتيتا: الفوز على مانشستر يونايتد فرصة لبداية جديدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد الإسباني ميكيل أرتيتا، المدير الفني الجديد لنادي أرسنال الإنجليزي، اليوم الخميس، أن العام الجديد منح فريقه فرصة حقيقية "لبناء شيء مهم".
وسجل أرتيتا فوزه الأول مع أرسنال عقب توليه تدريب الفريق في 20 ديسمبر الماضي، حيث قاده للفوز على ضيفه مانشستر يونايتد 2 - صفر الأربعاء ، في اليوم الأول من عام 2020.
وتقدم الفوز بارسنال إلى النصف الأول من جدول الترتيب، ويقول أرتيتا إنه شاهد الكثير من الأمور التي تدفعه للاعتقاد بأن الكثير من الأمور الكبيرة قد تحدث في المستقبل.
وأوضح: أعتقد أن الأداء تحسن في آخر مباراتين، والمباراة كانت مثالية، عام جديد، فرصة جديدة. وأوضح القائد السابق لأرسنال، البالغ من العمر "37" عاما: إذا أردت بناء شيء مهم، فهذه ضرورة، أعتقد أنهم يستثمرون في ذلك، إنهم يستمتعون بالأمر ويشجعونني.
وأكد البرازيلي ديفيد لويز، مدافع أرسنال أن أرتيتا الذي عمل مساعدا لبيب غوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي لعدة سنوات، لديه الكثير ليقدمه للجميع في أرسنال.
وأوضح لويز: أعتقد أن بإمكانه تطوير جميع اللاعبين، ميكيل مدرب رائع، يعرف كرة القدم، لقد كان لاعبا رائعا، أثق في فلسفته. واختتم المدافع البرازيلي بالقول: سنقوم بأشياء كبيرة في المستقبل، لكن خطوة خطوة.
كانت هذه تفاصيل خبر أرتيتا: الفوز على مانشستر يونايتد فرصة لبداية جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على العربية نت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.