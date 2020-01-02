شكرا لقرائتكم أرسنال يحقق فوزه الأول مع أرتيتا بثنائية في مرمى يونايتد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد أرسنال إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في مبارياته الأربع الأخيرة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ورسم البسمة على وجوه جماهيره في مباراته الأولى في العام الجديد، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على ضيفه مانشستر يونايتد اليوم الأربعاء في قمة مباريات المرحلة الحادية والعشرين للمسابقة العريقة.

وارتفع رصيد أرسنال، الذي حقق فوزه السادس في البطولة خلال الموسم الحالي مقابل تسعة تعادلات وست هزائم، إلى 27 نقطة، ليرتقي إلى المركز العاشر في ترتيب المسابقة، بعدما كان يتواجد في المركز الثالث عشر.

في المقابل، تجمد رصيد مانشستر يونايتد، الذي تلقى خسارته السادسة في البطولة هذا الموسم، مقابل ثمانية انتصارات وسبعة تعادلات، عند 31 نقطة في المركز الخامس، لتتلقى آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم لضربة موجعة.

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وافتتح الإيفواري نيكولاس بيبي التسجيل لأرسنال في الدقيقة الثامنة، فيما تكفل اليوناني سوكراتيس باباستاثوبولوس بتسجيل الهدف الثاني للفريق اللندني في الدقيقة 42، ليحقق الفريق الملقب بـ(المدفعجية) انتصاره الأول في البطولة تحت قيادة مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا، الذي تولى تدريب الفريق في 20 ديسمبر الماضي.

ويرجع آخر انتصار لأرسنال في البطولة إلى التاسع من كانون الأول/ديسمبر الماضي، عندما تغلب 3/ 1 على مضيفه ويستهام في المرحلة السادسة عشرة للمسابقة.

كما يعد هذا الفوز هو الأول لأرسنال في البطولة على ملعبه في العاصمة البريطانية لندن منذ السادس من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، حينما فاز 1 - صفر على بورنموث في المرحلة الثامنة للبطولة.