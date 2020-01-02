استقالة دوداميل من تدريب منتخب فنزويلا









اسماء السيد - قدّم مدرب منتخب فنزويلا لكرة القدم رافايل دوداميل استقالته من منصبه بعد اربع سنوات على تعيينه، وذلك قبل ثلاثة أشهر من بدء تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال قطر 2022، بحسب ما عملت "فرانس برس" من مصادر قريبة من الملف.

وسيعلن الحارس لسابق استقالته رسميا الخميس في رسالة مفتوحة يشرح فيها اسبابها. وبحسب الصحف البرازيلية، سينتقل دوداميل لتدريب نادي أتلتيكو مينيرو البرازيلي الباحث عن بديل لمدربه السابق فاغنر مانشيني.

واستلم دوداميل (46 عاما) مهامه في الاول من نيسان/أبريل 2016، وتحت اشرافه تطور منتخب فنزويلا الذي يبقى حتى الآن الوحيد من أميركا الجنوبية لم يشارك في كأس العالم، فبلغ ربع نهائي كوبا اميركا الاخيرة عندما خسر في تموز/يوليو الماضي امام الارجنتين.

ويأتي رحيل دوداميل قبل 3 اشهر من بدء التصفيات المونديالية و5 أشهر من نسخة جديدة لكوبا اميركا مقررة في الارجنتين وكولومبيا بين 12 حزيران/يونيو و12 تموز/يوليو.