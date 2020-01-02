شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستفسر من مونتيرى عن استئناف ضد عقوبة البرازيلى هندريك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تواصلت اللجنة القانونية بالأهلي، مع المحامي السويسري مونتيري والمسئول عن قضايا النادي الخارجية من أجل معرفة مصير الاستئناف الذي تقدم به النادي إلي الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، ضد العقوبة الموقعة علي القلعة الحمراء بسبب البرازيلي هندريك هيلمكه لاعب الفريق الأسبق.

وقع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" غرامة مالية قدرها مليون دولار على النادي الأهلي، لعدم سداد مستحقات البرازيلي هندريك اللاعب السابق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

وأرسل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الخطاب رسميًا إلى النادي الأهلي، حيث تسلم مسئولو النادي الأهلي الخطاب.

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وانضم هندريك للأهلي في فترة الانتقالات الشتوية لموسم (2014 - 2015) إلا أنه لم يستمر سوى ستة أشهر فقط قبل أن يرحل مجانا بعد استغناء النادي الأحمر عن خدماته.

وأعد الأهلي في وقت سابق ملف جديد للدفاع عن حقوق النادي أمام فيفا،وتم تكليف مونتيري بتقديم استئناف علي الحكم الصادر ضد القلعة الحمراء .