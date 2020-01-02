شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يخسر من الحرس بهدف أحمد شرويدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز فريق حرس الحدود على نظيره بيراميدز بهدف دون رد ، فى المباراة التى جمعت الفريقين باستاد المكس بالاسكندرية فى إطار الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى ، أحرز الهدف أحمد شرويدة فى الدقيقة الثانية من احداث اللقاء ، ليخسر بيراميدز فى اول ظهور محلى للكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى الجديد لفريق نادي بيراميدز، والذى تولى المهمة خلفا للفرنسى سباستيان ديسابر .

وجاء الهدف بعد أن سدد شرويدة الكرة على مرمى بيراميدز ، لتصطدم بعمر جابر لاعب الأخير داخل منطقة الجزاء ، وتدخل الشباك.

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حاول لاعبى بيراميدز إدراك التعادل وتسديد أكثر من كرة ، و تنفيذ أكثر من هجمة إلا انها باءت بالفشل ، كما أحرز أحمد شرويدة الهدف الثانى له ولفريقه فى المباراة إلا ان حكم اللقاء لم يحتسبه بداعى أنه تسلل، رغم تأكيد خبراء التحكيم أن الهدف صحيح.

ورفع حرس الحدود رصيده الى النقطة 14 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 3 مباريات وتعادل فى 5 مواجهات وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 8 اهداف فيما تجمد رصيد بيراميدز عند النقطة 16 بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى أربعة لقاءات وتعادل فى مثلهم وخسر 3 مباريات، وسجل لاعبيه 17 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً .