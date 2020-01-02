شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يرسل احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أرسل النادى الإسماعيلى احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد الحكم سعيد حمزة، الذى أدار مباراته مع إنبى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، وأصدر النادى الإسماعيلى بيانا عبر موقعه الرسمى ضد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه أرسل صباح اليوم احتجاجاً لاتحاد الكرة ليبدى اعتراضه على طاقم تحكيم مواجهة إنبى.

وقال البيان، "يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى دوماً على دعمه وتعاونه لخدمة الكرة المصرية ومساهمته فى نجاح مسابقتها المختلفة الا ما حدث اليوم من حكم مباراة الإسماعيلى وإنبى أقل ما يقال عليه إنه فجر تحكيمى وظلم واضح للنادى الإسماعيلى، حيث احتسب الحكم ضربة جزاء غير صحيحة ضد النادى الإسماعيلى لا أساس لها من الصحة، وتغاضى عن احتساب ضربتى جزاء صحيحتين لصالح نادى الإسماعيلى بشهادة جميع من تابع اللقاء، وجاءت قرارات الحكم ومعاونيه طوال المباراة متضاربة وعكسية ولم يلتزم الحيادية خلال المباراة مما آثر على نتيجتها، وحيث ان الظلم التحكيمى الذى تعرض له نادى الإسماعيلى اليوم هو استمراراً لمسلسل طويل من الظلم التحكيمى حيث إن النادى الإسماعيلى هو اكثر فريق احتسب عليه ضربات جزاء هذا الموسم.

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وأضاف البيان، "إذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ما تعرض اليه فريقه فى مباراة اليوم تجاوز كل الحدود واكد بما لا يدع مجال للشك ان الأخطاء التحكيمية التى احتسبت ضد الفريق هى متعمدة وهناك سوء نية واضح للإضرار بالنادى الإسماعيلى ، الأمر الذى دعا مجلس إدارة النادى بالتقدم باحتجاج رسمى ضد حكم المباراة ومعاونيه طالب فيه الاتحاد المصرى لكرة القدم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة نحو التحقيق فى تلك الوقائع مع اتخاذ قرارات صارمة ضد حكم المباراة ومعاونيه ووقفهم لنهاية الموسم وذلك لمنع وقوع تلك الاخطاء مستقبلاً مع تحرى الدقة فى اختيار الحكام للمباريات القادمة وذلك لإرساء العدل بين جميع الفرق دون تمييز إرساء لقواعد العدالة والانصاف ومبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الفرق المتنافسة بمسابقة الدورى.

وإذ يؤكد مجلس إدارة النادى الإسماعيلى بأنه بصدد اتخاذ إجراءات تصعيديه لحفظ حقوق النادى فى حال عدم الاستجابة للطلبات سالفة البيان بعالية.

– وإذ يؤكد مجلس الإدارة انه لم ولن يتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق النادى وعدم تكرار تلك المهزلة.

– ويؤكد المجلس أنه فى حالة انعقاد دائم ومستمر، وأنه سيتابع ويراقب عن كثب رد فعل الاتحاد المصرى لكرة القدم حيال الظلم التحكيمى الذى يتعرض له النادى الإسماعيلى والقرارات التى سوف يتخذها الاتحاد المصرى لكرة القدم رداً على الاحتجاج المقدم ضد حكم المباراة ومعاونيه.