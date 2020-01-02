شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرد على منع النادى المصرى من القيد الشتوى بفرمان الفيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لم يقرر منع النادى المصرى البورسعيدى من فترتىّ القيد الشتوية الحالية والصيفية المقبلة، كما يتردد، كما أن النادى المصرى مثله مثل باقى أندية الدورى الممتاز من حقه قيد أى لاعب فى الوقت الحالى بشرط سداد المستحقات المتأخرة عليه لخزينة الجبلاية.

وكانت أنباء ترددت بأن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" أصدر قراراً بحرمان النادى المصرى من القيد لفترتين متتاليتين، تبدأ من القيد الشتوى الحالى الذى بدأ أمس وينتهى بنهاية شهر يناير الجارى والثانى فى فترة القيد الصيفى للموسم الجديد 2021/2020، بسبب العقوبات التى فرضها الفيفا على النادى المصرى فى واقعة قيد اللاعب شيخ موكورو قبل انتهاء عقده مع نادى هلال الابيض السودانى بشهرين.

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وتواصل لجنة شئون اللاعبين باتحاد الكرة، اليوم الخميس، فتح باب القيد الشتوى أمام الأندية الراغبة فى قيد لاعبين جدد للموسم الجارى 2019 - 2020 لتدعيم صفوفها وفقًا لتعليمات الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، واشترطت اللجنة أن يقوم كل ناد بإنهاء الديون المستحقة عليه لاتحاد الكرة قبل القيد كشرط أساسى، على أن يكون الحق لأى لاعب يتم قيده فى المشاركة فى المباريات الحالية لفريقه.

ويترقب النادى الأهلى وصول البطاقة الخاصة بمحمود كهربا صفقة الأحمر الجديدة فى انتقالات يناير بعد مخاطبة نادى أفيس البرتغالى رسمياً للحصول على البطاقة الدولية للاعب.

تمسكت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، برفض زيادة أو تغيير نظام الاستبدال فى شهر يناير المقبل وفتح الباب أمام الأندية للتعاقد مع أكثر من لاعب، وكشف مصدر مسئول باللجنة عن أن هناك اتصالات شفوية تمت من قبل عدة أندية من أجل فتح الباب أمام أى نادٍ للتعاقد مع أكثر من لاعب، ولكن اللجنة الخماسية باتحاد الكرة رفضت فكرة زيادة الاستبدال فى قوائم الأندية فى شهر يناير الجارى الذى يشهد فترة الانتقالات الشتوية، بداعى أن ذلك يعتبر تعديلاً فى اللوائح التى بدأت عليها المسابقة ما يهدد المسابقة بالبطلان.