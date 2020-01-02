شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان فى زيارة مفاجئة لمعسكر الفريق قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معسكر الفريق الأول لكرة القدم لنادى أسوان الرياضى بالقاهرة اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ11 بالدورى.

وكان فى استقبال المحافظ اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين للفريق، كما التقى محافظ أسوان بالجهاز الفنى بقيادة مجدى عبد العاطى، وعقد اجتماعا مع اللاعبين.

وحرص محافظ أسوان على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك من أجل بذل قصارى جهدهم فى المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الصعيد.

Advertisements