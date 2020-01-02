شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان فى زيارة مفاجئة لمعسكر الفريق قبل مباراة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان معسكر الفريق الأول لكرة القدم لنادى أسوان الرياضى بالقاهرة اليوم الخميس، قبل ساعات من مباراة الفريق أمام الزمالك المقرر لها مساء اليوم باستاد القاهرة ضمن منافسات الأسبوع الـ11 بالدورى.
وكان فى استقبال المحافظ اللواء أحمد سليمان رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، وأعضاء مجلس الإدارة المرافقين للفريق، كما التقى محافظ أسوان بالجهاز الفنى بقيادة مجدى عبد العاطى، وعقد اجتماعا مع اللاعبين.
وحرص محافظ أسوان على تحفيز اللاعبين قبل مواجهة الزمالك من أجل بذل قصارى جهدهم فى المباراة وتحقيق نتيجة إيجابية لإسعاد جماهير الصعيد.
ويحتل الزمالك المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 9 مباريات فاز فى 4 وتعادل فى 3 وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 7 أهداف ومازال لديه مباراة مؤجلة مع الأهلى فيما يحتل أسوان المركز السابع عشر برصيد 7 نقاط بعد أن لعب 10 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى 4 لقاءات وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه 17 هدفاً .
وطالب الفرنسى كارتيرون المدير الفنى للزمالك لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لملاحقة فرق القمة مجدداً ، ويستعيد الفارس الأبيض في مباراة اليوم جهود محمود عبد الرازق شيكابالا صانع العاب الفريق، وعبد الله الجمعة الظهير الأيسر عقب شفائهما من الإصابات التي كانا يعانيان منها مؤخرا وتسببت في غيابهما عن المباريات الأخيرة للفريق، كما سيغيب عن مباراة اليوم محمد عبد الغني للايقاف لحصوله علي 3 إنذارات وحازم امام للإصابة وهو ما وضع الجهاز الفني بقيادة كارتيرون في مأزق بسبب عدم وجود لاعب في مركز الظهير الأيمن بعد هروب حمدي النقاز واصابة حازم امام وإيقاف محمد عبد الغني، ويفاضل كارتيرون بين اسلام جابر جناح ايمن الفريق للمشاركة في مباراة اليوم في مركز الظهير الأيمن واحمد عيد الناشئ مواليد 2001 والذي تم تصعيده للفريق الأول لسد العجز في الجبهة اليمني، ومحمد عبد السلام مساك الفريق والذي سيتم توظيفه مؤقتا في الظهير الأيمن
ومن المتوقع ان يدفع كارتيرون المدير الفني للزمالك بتشكيل مكون من : "محمد أبو جبل في حراسة المرمي، امامه الرباعي محمد عبد السلام ومحمود الونش ومحمود علاء ومحمد عبد الشافى في خط الدفاع ، وفي الوسط فرجاني ساسي وطارق حامد ، امامهما الرباعي اشرف بن شرقي ويوسف أوباما واحمد سيد زيزو ومصطفي محمد مهاجم صريح".
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