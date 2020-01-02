شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يختبر الصفقة الجديدة فى ودية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس حلمى طولان، المدير الفنى لإنبى، خوض الفريق لمباراة ودية قبل مواجهة الاتحاد السكندرى، التى ستقام الأربعاء المقبل باستاد بتروسبورت، فى الجولة الـ12 من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وسيقوم طولان خلال الودية التى يدرس تنظيمها اختبار عدد من اللاعبين الأفارقة لاختيار الأفضل من بينهم لضمه إلى الفريق البترولى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويفاضل حلمى طولان بين عدد من اللاعبين الأفارقة من خلال خضوعهم لفترة معايشة فى تدريبات الفريق تمهيداً لاختيار أحدهم لضمه فى انتقالات الشتاء، ويفضل حلمى طولان رؤية هؤلاء اللاعبين فى مباراة ودية قبل مواجهة زعيم لحسم قراره بشكل نهائى بشأن الصفقة الجديدة التى سيبرمها النادى البترولى فى مستهل انتقالات الشتاء.

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وتعادل فريق إنبى بالأمس مع الإسماعيلى بهدف لكل منهما فى المباراة التى جمعتهما باستاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة الحادية عشر لمسابقة الدوري الممتاز، وأحرز عماد حمدى هدف التقدم للدراويش فى الدقيقة 76 من عمر اللقاء، ثم أحرز رامى صبرى هدف التعادل للفريق البترولى من ضربة جزاء سددها بشكل نموذجى فى الدقيقة 88.

وشهدت الدقائق الأخيرة اشتعال المباراة بعد احتساب سعيد حمزة حكم اللقاء ركلة الجزاء لصالح إنبى، وأشهر الحكم البطاقة الحمراء لسعفان الصغير مدرب حراس الدراويش لاعتراضه على احتساب ركلة الجزاء، ورفض مدرب الحراس مغادرة الملعب قبل أن يتدخل الأمن ويصطحبه للخارج، وبعدها طالب الإسماعيلى احتساب ركلة جزاء لصالحهم بداعى ارتطام الكرة فى يد رامى صبرى، ومن بعدها اشتعلت أجواء المباراة واعتراضات بالجملة على الحكم.

ورفع الإسماعيلى رصيده للنقطة 14 فى المركز الرابع عشر بجدول المسابقة، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 2 وخسر 5 مواجهات وسجل لاعبوه 7 أهداف وتلقت شباكه 11 أهداف بينما يحتل إنبى المركز الثامن برصيد 15 نقطة بعد أن لعب 11 مباريات فاز فى 4 مباريات وتعادل فى 3 وخسر 4 مواجهات وسجل لاعبوه 13 هدفًا وتلقت شباكه 14 هدفًا.