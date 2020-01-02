شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح والأهلى والهلال ووزير الرياضة فى جوائز الثقافة الرياضية العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختار الاتحاد العربى للثقافة الرياضية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذى لوزراء الشباب والرياضة العرب للفوز بلقب شخصية العام الرياضية العربية للعام 2019، تقديرا لجهده الدؤوب فى العام المنتهى والذى شهد العديد من الأحداث الرياضية الكبرى التى استضافتها مصر ورعايته المباشرة التى كانت دافعا وداعما لتحقيق إنجازات دولية للاتحادات الرياضية فى عدة ألعاب، وتبنيه عدة مبادرات شبابية ورعايته لأنشطة ثقافية وتوسيع مظلة الرعاية للموهوبين رياضيا وفنيا وثقافيا فى المدارس والجامعات ومراكز الشباب، فضلا عن الأنشطة المتميزة التى نفذت خلال العام الماضى بمشاركة عربية واسعة من خلال أنشطة القاهرة عاصمة الشباب العربى.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الاتحاد برئاسة الإعلامى أشرف محمود واختتمت به أعمال الاجتماع السابع للجنة التنفيذية والتى استضافتها مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية على مدى يومين.

وتضمنت الجائزة فى نسختها الثانية إلى جانب الدكتور أشرف صبحى فوز الأمير عبد العزيز الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة بجائزة الإنجاز الرياضى تقديرا لدوره الكبير فى تنظيم بلاده للعديد من الأحداث الرياضية وتأسيس اتحادات رياضية جديدة ورعاية البطولات العربية الكبرى، وفوز محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصرى بجائزة الرياضى المثالى لما قدمه من إنجازات رياضية وسلوك إنسانى ابهر العالم وتبنيه مشاريع مجتمعية فى بلده.

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واختار الاتحاد العربى للثقافة الرياضة ناديى الأهلى المصرى والهلال السعودى للفوز بجائزة المسئولية المجتمعية للرياضة لما لهما من إسهامات كبيرة فى مجال خدمة المجتمع .

وتقاسم جائزة الثقافة الرياضية للعطاء كل من نادى رحال المغربى لكرة القدم وجمعية اصدقاء اللاعبين القدامى برئاسة الكابتن ماجد عبد الله بالسعودية لاهتمامهما الممارسين القدامى وكبار السن للرياضة ورعايتهم صحيا واجتماعيا.

وفازت العاصمة الإماراتية أبوظبى بجائزة عاصمة الثقافة الرياضية العربية، لما تقدمه وما نظمته من أحداث رياضية وثقافية وتراثية وما انطلق منها لخدمة العالم مثل ماراثون زايد الخيري.

أما جائزة الوفاء للثقافة الرياضية التى تمنح لمن اعطى الرياضة العربية من فكره وجهده ووقته على مدى طويل ففاز بها احمد الفردان من الإمارات والدكتور محمد خير مامسر من الاردن ومحمد القمودى من تونس.