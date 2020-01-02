شكرا لقرائتكم خبر عن أول خطوة فى طريق الأولمبياد.. تعليق هنا جودة على صدارة تصنيف تنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت هنا جودة، لاعبة منتخب تنس الطاولة، على تصدرها التصنيف العالمى لناشئات تنس الطاولة من الاتحاد الدولى للعبة، كأول مصرية وعربية وأفريقية تتصدر التصنيف، وكتبت عبر صفحتها الشخصية "وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ ۚ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ "الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أول التصنيف الدولي تحت 15 سنة بنات في تصنيف الاتحاد الدولي لتنس الطاولة، فضل من الله والحمد لله اول لاعبة مصرية عربية أفريقية تصل لهذا التصنيف، أول خطوة فى الطريق.. طريق حلمى لميدالية أولمبية لمصر " دعواتكم الجميلة ❤

تٌعد هنا جودة أسطورة فى لعبة تنس الطاولة، فى ظل تألقها وفوزها على لاعبات أكبر منها سنا، حيث تبلغ من العمر 12 عاما، وتغلبت على لاعبات من فرق السيدات، أى يكبرنها بما يزيد عن العشر سنوات.

وحصدت هنا جودة الشهر الماضى المركز الأول والميدالية الذهبية بمنافسات بطولة البرتغال الدولية للناشئين تحت 15 سنة فى منافسات الزوجى مع فريدة بدوى لاعبة المنتخب أيضا، كما حققت اللاعبة الميدالية الذهبية فى منافسات الفردى و الزوجى لتحت 18 سنة أيضا .".

Advertisements

ومن بين الإنجازات التى حققتها هنا أيضا احتلال المركز الرابع فى منافسات بطولة العالم للقارات، والتى أقيمت بالهند لتحصل على الميدالية البرونزية فى البطولة .

يذكر ان هنا جودة حققت لقب بطولة الجمهورية للسيدات مع فريق الاهلى ، حيث أنها تلعب فى فريق تحت 12 سنة، ووفقًا للائحة فإن كل لاعب من حقه أن يخوض منافستين فقط، وحالة تواجده ضمن أول 8 مراكز فى الترتيب بعد خوض المنافسات يصبح من حقه المشاركة فى الحدث الثالث، وهو ما حدث مع اللاعبة، حيث خاضت منافسات تحت 12 وتحت 15 سنة، وحصلت على المركز الأول، بالتالى كان من حقها لعب منافسات تحت 18 سنة، وبعد خوض المنافسات حصلت على المركز الأول أيضًا فأصبح وفقا للائحة من حقها أن تشارك فى المنافسات التالية، وهى مرحلة الشباب ثم السيدات، وبالفعل التقت مع فرح عبد العزيز التى تبلغ 27 عامًا، وتغلبت الفتاة الصغيرة على منافستها بسهولة، وحصدت لقب بطولة الجمهورية لناديها.



هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى