شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. نادٍ عربى يرسل عرضاً للإسماعيلى للتعاقد مع باهر المحمدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى النادى الإسماعيلى عرضاً من نادٍ عربى يطلب فيه التعاقد مع باهر المحمدى كابتن الدراويش فى فترة الانتقالات الشتوية الحالية. وكان المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، المشرف العام على قطاع الكرة قد أعلن توقيع غرامة مالية على باهر المحمدى مدافع الفريق تقدر بــ200 ألف جنيه، لعدم امتثال اللاعب للتحقيق من قبل الإدارة القانونية بالنادى فى أعقاب التصريحات التليفزيونية التى أدلى بها مؤخرًا حول رغبته فى الرحيل عن صفوف الفريق وتأكيده على تلقى النادى عروضًا رسمية من أندية خارج مصر، وجاء هذا القرار بهدف إعادة فرض الانضباط والمساواة والحزم بين جميع اللاعبين والتأكيد على إرساء مبدأ الثواب والعقاب على أى لاعب مهما كانت نجوميته.

باهر المحمدى تلقى وعداً من المهندس إبراهيم عثمان بالموافقة على احترافه بنهاية الموسم الحالى، شريطة أن يغلق ملف الرحيل فى الموسم الماضى، وهو ما التزم به اللاعب وعاد للمطالبة بالرحيل فى هذه الآونة حتى ينفذ رئيس النادى الوعد الذى قطعه على نفسه.

وقال المصدر فى تصريحات خاصة، "باهر المحمدى طلب من عضو مجلس الإسماعيلى ضرورة مساعدته وإقناع إدارة النادى بالموافقة على رحيله لتلقيه عروضاً مغرية من الناحية المادية تفوق ما يتقاضاه حالياً خمسة أضعاف".

Advertisements

وأضاف المصدر، "باهر المحمدى طالب عضو مجلس الإسماعيلى بأن يضع نفسه مكانه ويخبره ماذا يفعل، هل يقبل بالاستمرار مع الدراويش بهذه المبالغ الضئيلة مقارنة بالعروض التى يمتلكها، لاسيما أنه يعتزم دخول عش الزوجية قريبا".

لمعرفة النادى العربى الذى يرغب فى ضم المحمدى من هنا