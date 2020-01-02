شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. عبد الله السعيد يصدم الزمالك وأندية الخليج بهذا القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صدم عبد الله السعيد، نجم بيراميدز ومنتخبنا الوطنى، نادى الزمالك وأندية الخليج التى كانت تطمح فى التعاقد مع اللاعب الذى ينتهى تعاقده مع بيراميدز فى نهاية الموسم الحالى.

ودخلت عدة أندية خليجية خاصة فى الدورى السعودى والإماراتى فى مفاوضات لضم السعيد بخلاف نادى الزمالك، الذى كان يرغب بقوة فى الحصول على خدماته فى الميركاتو الشتوى الجارى، إلا أن صانع الألعاب الدولى فضل استكمال مسيرته مع بيراميدز.

وكانت إدارة الكرة بنادى الزمالك قدمت توصية إلى مجلس إدارة النادى بضم عبد الله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، فى فترة الانتقالات الصيفية القادمة بنهاية الموسم الجارى، فى حال عدم فتح باب الاستبدال فى شهر يناير المقبل، حيث يمتلك الأبيض مقعدا وحيدا فى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال الشهر المقبل، لذا ترغب إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة فى دعم مركز المهاجم أو الظهير الأيمن بدلا من ضم السعيد.

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وطلب عبد الله السعيد الحصول على 15 مليون جنيه مقابل التوقيع للزمالك إلا أن مسؤولى النادى الأبيض قد أكدوا للسعيد إنه سيحصل على جزء كبير من مقابل عقده هذا الموسم بشكل فورى عند التوقيع لقلعة ميت عقبة لذا طالبته إدارة الزمالك بتخفيض متطلباته المالية، بعدما توصل مسؤولو الأبيض إلى اتفاقاً مبدئيًا مع عبد الله السعيد حول ضمه بعدما واصل تألقه هذا الموسم مع فريقه حيث أحرز 9 أهداف فى مسابقة الدورى ليتصدر بهم ترتيب هدافى المسابقة للموسم الجارى.

لمعرفة قرار عبد الله السعيد الذى صدم الزمالك وأندية الخليج من هنا