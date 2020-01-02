شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الخميس الكثير من الأخبار الرياضية المهمة، منها موافقة ديسابر على العودة للإسماعيلى بشروط، وإيقاف الحكم على السعيد ومنعه من ممارسة اى نشاط، وكذلك كشف اتحاد الكرة حقيقة مخاطبة الفيفا بشأن بطاقة كهربا.

اتحاد الكرة يكشف حقيقة مخاطبة فيفا لإرسال البطاقة الدولية لكهربا

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه تمت مخاطبة الاتحاد البرتغالى لكرة القدم فقط لإرسال البطاقة الدولية لمحمود كهربا، لاعب الأهلى الجديد، مع الساعات الأولى لفتح باب القيد الشتوى أمس، الأربعاء، ونفى مسئولو اللجنة ما تردد حول إرسال خطابين الأول للاتحاد البرتغالى والثانى للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، تحسباً لرفض أفيش البرتغالى إرسال البطاقة بعد فسخ اللاعب عقده مع النادى قبل التوقيع للأهلى.

وأوضح مسئولو اللجنة أنه تمت مخاطبة الاتحاد البرتغالى عبر "السيستم" الخاص بالقيد وطلب البطاقة منه، ويظهر هذا الطلب على السيستم بشكل عام، ما يعنى أن الاتحاد الدولى لكرة القدم على علم بهذا الطلب ويتابع الموقف، وفى حال اعتراض أو أى مشكلة ستظهر على السيستم.

الإسماعيلى يرسل احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد حكم مباراة إنبى

أرسل النادى الإسماعيلى احتجاجاً رسمياً لاتحاد الكرة ضد الحكم سعيد حمزة، الذى أدار مباراته مع إنبى بالجولة الحادية عشرة لمسابقة الدورى العام، وأصدر النادى الإسماعيلى بيانا عبر موقعه الرسمى ضد حكم مباراة فريقه أمام إنبى فى بطولة الدورى المصرى والتى انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وأكد مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى أن ناديه أرسل صباح اليوم احتجاجاً لاتحاد الكرة ليبدى اعتراضه على طاقم تحكيم مواجهة إنبى.

إيقاف الحكم على السعيد 6 أشهر ومنعه من ممارسة أى نشاط رياضى

قررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصرى لكرة القدم الاكتفاء بما تم من عقوبة الإيقاف الموقعة على سيد عيد المدير الفني لفريق نادى النصر التى قضى منها 4 مباريات، وذلك بعد الاطلاع على التظلم المقدم من النادى فى هذا الشأن، فيما رفضت اللجنة التظلم الخاص بعقوبة رحيم عمر مدير شئون اللاعبين بالفريق وقررت استمرار العقوبة الموقعة عليه.

Advertisements

كما قررت اللجنة منع على السعيد على مصطفى الحكم بمنطقة الإسكندرية والمدير الفني لفريقي الترام ودلفي السكندريين للكرة النسائية من ممارسة أى نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم لمدة ستة أشهر تبدأ بعد انتهاء عقوبة الإيقاف الموقعة عليه من لجنة الحكام، وذلك لتعديه على أحد المراسلين الصحفيين خلال مباراة دلفي والمعمورة بالقسم الثاني لدوري الكرة النسائية.

وزير الرياضة: استمرار أعمال تطوير مركز شباب محمد صلاح

أكد أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، استمرار العمل بمركز شباب محمد صلاح بمسقط رأسه، بعد التواصل مع الشركة المنفذة لتطوير المركز، موضحا أنه تم التواصل مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير بمركز شباب محمد صلاح، والاتفاق على كافة الأمور، على أن يتم استئناف العمل لتطوير المركز لخدمة أبناء نجريج، وإتاحة الفرصة لتكرار تجربة خروج محمد صلاح الناجحة، والذى يٌعد من أفضل لاعبى العالم.

ديسابر يشترط الاستعانة بمحمد وهبة ورحيل العصافير للعودة للإسماعيلى

كشف مصدر مسئول بمجلس إدارة النادى الإسماعيلى كواليس المفاوضات بين ناديه والفرنسى ديسابر المدير الفنى السابق لبيراميدز للعودة لتدريب الدراويش، مؤكداً أن المحاولات مستمرة بين الطرفين للوصول لاتفاق نهائى.

وقال نفس المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "عقب توتر علاقة بيراميدز وديسابر شهد مجلس إدارة الإسماعيلى مناقشات لإعادة ديسابر، إلا أن إبراهيم عثمان أبدى اعتراضاً على عودة المدرب الفرنسى بداعى هروبه فى منتصف الموسم فى ولايته الأولى مع النادى، إلا أن عدداً كبيراً من الأصوات داخل المجلس تدخلت لإقناع رئيس الإسماعيلى بإعادة ديسابر، لاسيما أنه يحظى بشعبية هائلة بين جماهير الدراويش، وهذا من شأنه أن يكسب المجلس تأييداً فى الشارع الإسماعيلاوى".

رمضان صبحى يجرى أشعة جديدة.. والأهلي يطمئن على سعد سمير

كشف الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي، أن رمضان صبحى لاعب الفريق سيجرى أشعة جديدة خلال الـ48 ساعة المقبلة للاطمئنان على إصابته، وقال طبيب الأهلى إن اللاعب يؤدى برنامجًا علاجيًا وتأهيليًا للتعافى من الإصابة بمزق فى العضلة الخلفية، وأن الأمور تسير بشكل طيب للغاية فى برنامج تجهيز اللاعب، موضحاً أن اللاعب يتدرب فى الجيم بشكل يومى قبل إجرائه أشعة جديدة فى اليومين المقبلين، للاطمئنان على المزق الذى يعانى منه فى العضة الخلفية

اتحاد الكرة يعلن عقوبات بالجملة على أندية القسم الثانى.. تعرف عليها

أعلنت لجنة مسابقات القسم الثاني باتحاد الكرة، برئاسة خالد كامل، العديد من القرارات عقب مناقشة تقارير الحكام والمراقبين عقب انتهاء الجولة الأخيرة من عمر مسابقة القسم الثانى، وقررت اللجنة إيقاف أمير مدحت أحمد لاعب البنك الأهلى مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث فى مباراة فريقه أمام بترول اسيوط، وإيقاف رامز ميلاد شحاتة لاعب نادى ديروط مباراة واحدة لحصوله على الإنذار الثالث في مباراة فريقه امام نادى محافظة الفيوم بالإضافة الى عقوبة لجنة الانضباط .